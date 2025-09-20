CAPPYBARA (CAPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00119758 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.03% Prisendring (7D) -13.06%

CAPPYBARA (CAPPY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CAPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAPPY er $ 0.00119758, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAPPY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.03% over 24 timer og -13.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CAPPYBARA (CAPPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.76K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,997,596.514801

Nåværende markedsverdi på CAPPYBARA er $ 18.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAPPY er 1000.00M, med en total tilgang på 999997596.514801. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.76K.