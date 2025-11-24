Candle TV pris i dag

Sanntids Candle TV (CANDLE) pris i dag er --, med en 6.87% endring de siste 24 timene. Nåværende CANDLE til USD konverteringssats er -- per CANDLE.

Candle TV rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,589,409, med en sirkulerende forsyning på 6.00B CANDLE. I løpet av de siste 24 timene CANDLE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00478067, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CANDLE beveget seg -0.07% i løpet av den siste timen og -3.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Candle TV (CANDLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Opplagsforsyning 6.00B 6.00B 6.00B Total forsyning 9,999,922,091.356524 9,999,922,091.356524 9,999,922,091.356524

