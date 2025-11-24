Candle Cat pris i dag

Sanntids Candle Cat (CANDLE) pris i dag er --, med en 0.48% endring de siste 24 timene. Nåværende CANDLE til USD konverteringssats er -- per CANDLE.

Candle Cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 119,373, med en sirkulerende forsyning på 193.33M CANDLE. I løpet av de siste 24 timene CANDLE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02097471, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CANDLE beveget seg +0.27% i løpet av den siste timen og -7.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Candle Cat (CANDLE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Candle Cat er $ 119.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CANDLE er 193.33M, med en total tilgang på 193326197.245783. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 119.37K.