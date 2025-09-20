Cancer (CANCER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00746488$ 0.00746488 $ 0.00746488 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.29% Prisendring (1D) -4.38% Prisendring (7D) -0.67% Prisendring (7D) -0.67%

Cancer (CANCER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CANCER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CANCER er $ 0.00746488, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CANCER endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -4.38% over 24 timer og -0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cancer (CANCER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 809.59K$ 809.59K $ 809.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 809.59K$ 809.59K $ 809.59K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,949,600.003417 999,949,600.003417 999,949,600.003417

Nåværende markedsverdi på Cancer er $ 809.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CANCER er 999.95M, med en total tilgang på 999949600.003417. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 809.59K.