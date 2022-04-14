Camille (CAMILLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Camille (CAMILLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Camille (CAMILLE) Informasjon Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics.

LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”).

Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes.

DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services

Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context.

Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click Offisiell nettside: https://meetcamille.ai/meet-camille Kjøp CAMILLE nå!

Camille (CAMILLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Camille (CAMILLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.53K $ 29.53K $ 29.53K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.53K $ 29.53K $ 29.53K All-time high: $ 0.202958 $ 0.202958 $ 0.202958 All-Time Low: $ 0.00117105 $ 0.00117105 $ 0.00117105 Nåværende pris: $ 0.00140609 $ 0.00140609 $ 0.00140609 Lær mer om Camille (CAMILLE) pris

Camille (CAMILLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Camille (CAMILLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAMILLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAMILLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAMILLEs tokenomics, kan du utforske CAMILLE tokenets livepris!

