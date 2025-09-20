Camille (CAMILLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00134397 $ 0.00134397 $ 0.00134397 24 timer lav $ 0.00135626 $ 0.00135626 $ 0.00135626 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00134397$ 0.00134397 $ 0.00134397 24 timer høy $ 0.00135626$ 0.00135626 $ 0.00135626 All Time High $ 0.202958$ 0.202958 $ 0.202958 Laveste pris $ 0.00117105$ 0.00117105 $ 0.00117105 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.19% Prisendring (7D) +9.38% Prisendring (7D) +9.38%

Camille (CAMILLE) sanntidsprisen er $0.00135166. I løpet av de siste 24 timene har CAMILLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00134397 og et toppnivå på $ 0.00135626, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAMILLE er $ 0.202958, mens den rekordlave prisen er $ 0.00117105.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAMILLE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og +9.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Camille (CAMILLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Camille er $ 28.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAMILLE er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.39K.