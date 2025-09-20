Dagens Camille livepris er 0.00135166 USD. Spor prisoppdateringer for CAMILLE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAMILLE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Camille livepris er 0.00135166 USD. Spor prisoppdateringer for CAMILLE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAMILLE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CAMILLE

CAMILLE Prisinformasjon

CAMILLE Offisiell nettside

CAMILLE tokenomics

CAMILLE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Camille Logo

Camille Pris (CAMILLE)

Ikke oppført

1 CAMILLE til USD livepris:

$0.00135166
$0.00135166$0.00135166
-0.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Camille (CAMILLE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:02:38 (UTC+8)

Camille (CAMILLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00134397
$ 0.00134397$ 0.00134397
24 timer lav
$ 0.00135626
$ 0.00135626$ 0.00135626
24 timer høy

$ 0.00134397
$ 0.00134397$ 0.00134397

$ 0.00135626
$ 0.00135626$ 0.00135626

$ 0.202958
$ 0.202958$ 0.202958

$ 0.00117105
$ 0.00117105$ 0.00117105

--

-0.19%

+9.38%

+9.38%

Camille (CAMILLE) sanntidsprisen er $0.00135166. I løpet av de siste 24 timene har CAMILLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00134397 og et toppnivå på $ 0.00135626, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAMILLE er $ 0.202958, mens den rekordlave prisen er $ 0.00117105.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAMILLE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og +9.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Camille (CAMILLE) Markedsinformasjon

$ 28.39K
$ 28.39K$ 28.39K

--
----

$ 28.39K
$ 28.39K$ 28.39K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Camille er $ 28.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAMILLE er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.39K.

Camille (CAMILLE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Camille til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Camille til USD ble $ -0.0013305342.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Camille til USD ble $ -0.0013341405.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Camille til USD ble $ -0.08131989783092708.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.19%
30 dager$ -0.0013305342-98.43%
60 dager$ -0.0013341405-98.70%
90 dager$ -0.08131989783092708-98.36%

Hva er Camille (CAMILLE)

Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Camille (CAMILLE) Ressurs

Offisiell nettside

Camille Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Camille (CAMILLE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Camille (CAMILLE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Camille.

Sjekk Camilleprisprognosen nå!

CAMILLE til lokale valutaer

Camille (CAMILLE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Camille (CAMILLE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CAMILLE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Camille (CAMILLE)

Hvor mye er Camille (CAMILLE) verdt i dag?
Live CAMILLE prisen i USD er 0.00135166 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CAMILLE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CAMILLE til USD er $ 0.00135166. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Camille?
Markedsverdien for CAMILLE er $ 28.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CAMILLE?
Den sirkulerende forsyningen av CAMILLE er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCAMILLE ?
CAMILLE oppnådde en ATH-pris på 0.202958 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CAMILLE?
CAMILLE så en ATL-pris på 0.00117105 USD.
Hva er handelsvolumet til CAMILLE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CAMILLE er -- USD.
Vil CAMILLE gå høyere i år?
CAMILLE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CAMILLE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:02:38 (UTC+8)

Camille (CAMILLE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.