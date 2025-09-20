Camel Dad (CAMEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00154998$ 0.00154998 $ 0.00154998 Laveste pris $ 0.00000208$ 0.00000208 $ 0.00000208 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.03% Prisendring (7D) +3.03%

Camel Dad (CAMEL) sanntidsprisen er $0.00000351. I løpet av de siste 24 timene har CAMEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAMEL er $ 0.00154998, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000208.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAMEL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Camel Dad (CAMEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.60K$ 27.60K $ 27.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.60K$ 27.60K $ 27.60K Opplagsforsyning 7.86B 7.86B 7.86B Total forsyning 7,859,968,208.46198 7,859,968,208.46198 7,859,968,208.46198

Nåværende markedsverdi på Camel Dad er $ 27.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAMEL er 7.86B, med en total tilgang på 7859968208.46198. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.60K.