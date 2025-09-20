Calvin in the Cabal (CALVIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00090522 $ 0.00090522 $ 0.00090522 24 timer lav $ 0.00095337 $ 0.00095337 $ 0.00095337 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00090522$ 0.00090522 $ 0.00090522 24 timer høy $ 0.00095337$ 0.00095337 $ 0.00095337 All Time High $ 0.00866542$ 0.00866542 $ 0.00866542 Laveste pris $ 0.00050546$ 0.00050546 $ 0.00050546 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -3.51% Prisendring (7D) -20.85% Prisendring (7D) -20.85%

Calvin in the Cabal (CALVIN) sanntidsprisen er $0.00091548. I løpet av de siste 24 timene har CALVIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00090522 og et toppnivå på $ 0.00095337, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CALVIN er $ 0.00866542, mens den rekordlave prisen er $ 0.00050546.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CALVIN endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -3.51% over 24 timer og -20.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Calvin in the Cabal (CALVIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 915.41K$ 915.41K $ 915.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 915.41K$ 915.41K $ 915.41K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,928,551.983452 999,928,551.983452 999,928,551.983452

Nåværende markedsverdi på Calvin in the Cabal er $ 915.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CALVIN er 999.93M, med en total tilgang på 999928551.983452. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 915.41K.