Calum (CALUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.85% Prisendring (7D) -2.85%

Calum (CALUM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CALUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CALUM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CALUM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Calum (CALUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Opplagsforsyning 999.52M 999.52M 999.52M Total forsyning 999,518,697.324082 999,518,697.324082 999,518,697.324082

Nåværende markedsverdi på Calum er $ 19.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CALUM er 999.52M, med en total tilgang på 999518697.324082. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.14K.