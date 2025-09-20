Dagens Calum livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CALUM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CALUM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Calum livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CALUM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CALUM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Calum Logo

Calum Pris (CALUM)

Ikke oppført

1 CALUM til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Calum (CALUM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:04:44 (UTC+8)

Calum (CALUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.85%

-2.85%

Calum (CALUM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CALUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CALUM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CALUM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Calum (CALUM) Markedsinformasjon

$ 19.14K
$ 19.14K$ 19.14K

--
----

$ 19.14K
$ 19.14K$ 19.14K

999.52M
999.52M 999.52M

999,518,697.324082
999,518,697.324082 999,518,697.324082

Nåværende markedsverdi på Calum er $ 19.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CALUM er 999.52M, med en total tilgang på 999518697.324082. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.14K.

Calum (CALUM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Calum til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Calum til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Calum til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Calum til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+25.83%
60 dager$ 0-20.22%
90 dager$ 0--

Hva er Calum (CALUM)

Calum is a curious and imaginative young boy who turns to the vast wonders of the universe as a way to navigate his own struggles with mental health. With a heart full of questions and a mind captivated by stars, planets, and galaxies, Calum finds solace in exploring the mysteries of space, both real and imagined. Each discovery—whether about black holes or constellations—mirrors his inner quest to understand himself and his emotions. Through his cosmic adventures, Calum learns that the universe, like his own mind, is vast, sometimes chaotic, but endlessly beautiful. His story is one of hope, resilience, and the belief that even in the darkest voids, there’s always a light to guide you home.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Calum (CALUM) Ressurs

Calum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Calum (CALUM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Calum (CALUM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Calum.

Sjekk Calumprisprognosen nå!

CALUM til lokale valutaer

Calum (CALUM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Calum (CALUM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CALUM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Calum (CALUM)

Hvor mye er Calum (CALUM) verdt i dag?
Live CALUM prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CALUM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CALUM til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Calum?
Markedsverdien for CALUM er $ 19.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CALUM?
Den sirkulerende forsyningen av CALUM er 999.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCALUM ?
CALUM oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CALUM?
CALUM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CALUM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CALUM er -- USD.
Vil CALUM gå høyere i år?
CALUM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CALUM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:04:44 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.