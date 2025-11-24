CallofMeme pris i dag

Sanntids CallofMeme (COMMS) pris i dag er $ 0.00000609, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende COMMS til USD konverteringssats er $ 0.00000609 per COMMS.

CallofMeme rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,086.96, med en sirkulerende forsyning på 1.00B COMMS. I løpet av de siste 24 timene COMMS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00319355, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000224.

Kortsiktig har COMMS beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CallofMeme (COMMS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CallofMeme er $ 6.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COMMS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.09K.