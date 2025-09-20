Calicoin (CALICO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01761292 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.47% Prisendring (1D) -3.11% Prisendring (7D) +1.77%

Calicoin (CALICO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CALICO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CALICO er $ 0.01761292, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CALICO endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -3.11% over 24 timer og +1.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Calicoin (CALICO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 122.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 122.41K Opplagsforsyning 959.06M Total forsyning 959,060,734.72294

Nåværende markedsverdi på Calicoin er $ 122.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CALICO er 959.06M, med en total tilgang på 959060734.72294. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.41K.