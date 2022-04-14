Caitlyn Jenner (JENNER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Caitlyn Jenner (JENNER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Caitlyn Jenner (JENNER) Informasjon $JENNER is a pioneering cryptocurrency on the Ethereum blockchain, endorsed by the vision and brand of Caitlyn Jenner. Designed to empower the community and offer unique value, $JENNER aims to revolutionize the digital economy by providing a secure, transparent, and innovative platform for transactions and interactions. Offisiell nettside: https://jennercoineth.com Kjøp JENNER nå!

Caitlyn Jenner (JENNER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Caitlyn Jenner (JENNER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.44K $ 52.44K $ 52.44K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.44K $ 52.44K $ 52.44K All-time high: $ 0.00781975 $ 0.00781975 $ 0.00781975 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Caitlyn Jenner (JENNER) pris

Caitlyn Jenner (JENNER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Caitlyn Jenner (JENNER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JENNER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JENNER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JENNERs tokenomics, kan du utforske JENNER tokenets livepris!

