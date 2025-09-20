Dagens Caitlyn Jenner livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JENNER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JENNER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Caitlyn Jenner livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JENNER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JENNER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Caitlyn Jenner Logo

Caitlyn Jenner Pris (JENNER)

Ikke oppført

1 JENNER til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Caitlyn Jenner (JENNER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:48:19 (UTC+8)

Caitlyn Jenner (JENNER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00781975
$ 0.00781975$ 0.00781975

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.70%

-3.70%

Caitlyn Jenner (JENNER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JENNER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JENNER er $ 0.00781975, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JENNER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Caitlyn Jenner (JENNER) Markedsinformasjon

$ 52.44K
$ 52.44K$ 52.44K

--
----

$ 52.44K
$ 52.44K$ 52.44K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Caitlyn Jenner er $ 52.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JENNER er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.44K.

Caitlyn Jenner (JENNER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Caitlyn Jenner til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Caitlyn Jenner til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Caitlyn Jenner til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Caitlyn Jenner til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+1.19%
60 dager$ 0+5.36%
90 dager$ 0--

Hva er Caitlyn Jenner (JENNER)

$JENNER is a pioneering cryptocurrency on the Ethereum blockchain, endorsed by the vision and brand of Caitlyn Jenner. Designed to empower the community and offer unique value, $JENNER aims to revolutionize the digital economy by providing a secure, transparent, and innovative platform for transactions and interactions.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Caitlyn Jenner (JENNER) Ressurs

Offisiell nettside

Caitlyn Jenner Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Caitlyn Jenner (JENNER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Caitlyn Jenner (JENNER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Caitlyn Jenner.

Sjekk Caitlyn Jennerprisprognosen nå!

JENNER til lokale valutaer

Caitlyn Jenner (JENNER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Caitlyn Jenner (JENNER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JENNER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Caitlyn Jenner (JENNER)

Hvor mye er Caitlyn Jenner (JENNER) verdt i dag?
Live JENNER prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JENNER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JENNER til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Caitlyn Jenner?
Markedsverdien for JENNER er $ 52.44K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JENNER?
Den sirkulerende forsyningen av JENNER er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJENNER ?
JENNER oppnådde en ATH-pris på 0.00781975 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JENNER?
JENNER så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JENNER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JENNER er -- USD.
Vil JENNER gå høyere i år?
JENNER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JENNER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:48:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.