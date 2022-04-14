Cairo Bank (CBANK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cairo Bank (CBANK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cairo Bank (CBANK) Informasjon Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform. Offisiell nettside: https://cairofinance.app/ Teknisk dokument: https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/ Kjøp CBANK nå!

Cairo Bank (CBANK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cairo Bank (CBANK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 344.22K $ 344.22K $ 344.22K Total forsyning: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Sirkulerende forsyning: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 384.14K $ 384.14K $ 384.14K All-time high: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 All-Time Low: $ 0.054961 $ 0.054961 $ 0.054961 Nåværende pris: $ 0.106706 $ 0.106706 $ 0.106706 Lær mer om Cairo Bank (CBANK) pris

Cairo Bank (CBANK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cairo Bank (CBANK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CBANK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CBANK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CBANKs tokenomics, kan du utforske CBANK tokenets livepris!

