Cairo Bank (CBANK) tokenomics

Cairo Bank (CBANK) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Cairo Bank (CBANK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Cairo Bank (CBANK) Informasjon

Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.

Offisiell nettside:
https://cairofinance.app/
Teknisk dokument:
https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/

Cairo Bank (CBANK) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cairo Bank (CBANK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 344.22K
$ 344.22K$ 344.22K
Total forsyning:
$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M
Sirkulerende forsyning:
$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 384.14K
$ 384.14K$ 384.14K
All-time high:
$ 2.43
$ 2.43$ 2.43
All-Time Low:
$ 0.054961
$ 0.054961$ 0.054961
Nåværende pris:
$ 0.106706
$ 0.106706$ 0.106706

Cairo Bank (CBANK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Cairo Bank (CBANK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CBANK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CBANK tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CBANKs tokenomics, kan du utforske CBANK tokenets livepris!

CBANK prisforutsigelse

Vil du vite hvor CBANK kan være på vei? Vår CBANK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.