Cairo Bank (CBANK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.106015 $ 0.106015 $ 0.106015 24 timer lav $ 0.108346 $ 0.108346 $ 0.108346 24 timer høy 24 timer lav $ 0.106015$ 0.106015 $ 0.106015 24 timer høy $ 0.108346$ 0.108346 $ 0.108346 All Time High $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 Laveste pris $ 0.054961$ 0.054961 $ 0.054961 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.42% Prisendring (7D) -9.73% Prisendring (7D) -9.73%

Cairo Bank (CBANK) sanntidsprisen er $0.107807. I løpet av de siste 24 timene har CBANK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.106015 og et toppnivå på $ 0.108346, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBANK er $ 2.43, mens den rekordlave prisen er $ 0.054961.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBANK endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.42% over 24 timer og -9.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cairo Bank (CBANK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 347.77K$ 347.77K $ 347.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 388.10K$ 388.10K $ 388.10K Opplagsforsyning 3.23M 3.23M 3.23M Total forsyning 3,600,000.0 3,600,000.0 3,600,000.0

Nåværende markedsverdi på Cairo Bank er $ 347.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CBANK er 3.23M, med en total tilgang på 3600000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 388.10K.