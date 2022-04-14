CADAI (CADAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CADAI (CADAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CADAI (CADAI) Informasjon CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives. Offisiell nettside: https://www.cadai-platform.co Teknisk dokument: http://www.cadai-platform.co/whitepaper Kjøp CADAI nå!

CADAI (CADAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CADAI (CADAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 172.28K $ 172.28K $ 172.28K Total forsyning: $ 16.59M $ 16.59M $ 16.59M Sirkulerende forsyning: $ 16.59M $ 16.59M $ 16.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 172.28K $ 172.28K $ 172.28K All-time high: $ 0.378584 $ 0.378584 $ 0.378584 All-Time Low: $ 0.01032214 $ 0.01032214 $ 0.01032214 Nåværende pris: $ 0.01038473 $ 0.01038473 $ 0.01038473 Lær mer om CADAI (CADAI) pris

CADAI (CADAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CADAI (CADAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CADAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CADAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CADAIs tokenomics, kan du utforske CADAI tokenets livepris!

CADAI prisforutsigelse Vil du vite hvor CADAI kan være på vei? Vår CADAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CADAI tokenets prisforutsigelse nå!

