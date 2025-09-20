CADAI (CADAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01106385 24 timer lav $ 0.01130717 24 timer høy All Time High $ 0.378584 Laveste pris $ 0.01071627 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.47% Prisendring (7D) -14.03%

CADAI (CADAI) sanntidsprisen er $0.0111258. I løpet av de siste 24 timene har CADAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01106385 og et toppnivå på $ 0.01130717, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CADAI er $ 0.378584, mens den rekordlave prisen er $ 0.01071627.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CADAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.47% over 24 timer og -14.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CADAI (CADAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 184.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 184.57K Opplagsforsyning 16.59M Total forsyning 16,588,927.39196995

Nåværende markedsverdi på CADAI er $ 184.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CADAI er 16.59M, med en total tilgang på 16588927.39196995. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 184.57K.