Dagens CADAI livepris er 0.0111258 USD. Spor prisoppdateringer for CADAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CADAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CADAI Pris (CADAI)

Ikke oppført

1 CADAI til USD livepris:

$0.0111258
-1.40%1D
USD
CADAI (CADAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:59:09 (UTC+8)

CADAI (CADAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01106385
24 timer lav
$ 0.01130717
24 timer høy

$ 0.01106385
$ 0.01130717
$ 0.378584
$ 0.01071627
--

-1.47%

-14.03%

-14.03%

CADAI (CADAI) sanntidsprisen er $0.0111258. I løpet av de siste 24 timene har CADAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01106385 og et toppnivå på $ 0.01130717, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CADAI er $ 0.378584, mens den rekordlave prisen er $ 0.01071627.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CADAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.47% over 24 timer og -14.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CADAI (CADAI) Markedsinformasjon

$ 184.57K
--
$ 184.57K
16.59M
16,588,927.39196995
Nåværende markedsverdi på CADAI er $ 184.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CADAI er 16.59M, med en total tilgang på 16588927.39196995. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 184.57K.

CADAI (CADAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CADAI til USD ble $ -0.00016615449958596.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CADAI til USD ble $ -0.0045582057.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CADAI til USD ble $ -0.0063884421.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CADAI til USD ble $ -0.006350685271467897.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00016615449958596-1.47%
30 dager$ -0.0045582057-40.96%
60 dager$ -0.0063884421-57.42%
90 dager$ -0.006350685271467897-36.33%

Hva er CADAI (CADAI)

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

CADAI (CADAI) Ressurs

CADAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CADAI (CADAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CADAI (CADAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CADAI.

Sjekk CADAIprisprognosen nå!

CADAI til lokale valutaer

CADAI (CADAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CADAI (CADAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CADAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CADAI (CADAI)

Hvor mye er CADAI (CADAI) verdt i dag?
Live CADAI prisen i USD er 0.0111258 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CADAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CADAI til USD er $ 0.0111258. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CADAI?
Markedsverdien for CADAI er $ 184.57K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CADAI?
Den sirkulerende forsyningen av CADAI er 16.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCADAI ?
CADAI oppnådde en ATH-pris på 0.378584 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CADAI?
CADAI så en ATL-pris på 0.01071627 USD.
Hva er handelsvolumet til CADAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CADAI er -- USD.
Vil CADAI gå høyere i år?
CADAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CADAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
CADAI (CADAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.