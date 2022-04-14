CAD Coin (CADC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CAD Coin (CADC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CAD Coin (CADC) Informasjon CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars Offisiell nettside: https://paytrie.com/cadc Kjøp CADC nå!

CAD Coin (CADC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CAD Coin (CADC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 769.51K $ 769.51K $ 769.51K Total forsyning: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Sirkulerende forsyning: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 769.51K $ 769.51K $ 769.51K All-time high: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 All-Time Low: $ 0.481646 $ 0.481646 $ 0.481646 Nåværende pris: $ 0.724612 $ 0.724612 $ 0.724612 Lær mer om CAD Coin (CADC) pris

CAD Coin (CADC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CAD Coin (CADC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CADC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CADC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CADCs tokenomics, kan du utforske CADC tokenets livepris!

CADC prisforutsigelse Vil du vite hvor CADC kan være på vei? Vår CADC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CADC tokenets prisforutsigelse nå!

