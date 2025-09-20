CAD Coin (CADC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.723022 $ 0.723022 $ 0.723022 24 timer lav $ 0.72591 $ 0.72591 $ 0.72591 24 timer høy 24 timer lav $ 0.723022$ 0.723022 $ 0.723022 24 timer høy $ 0.72591$ 0.72591 $ 0.72591 All Time High $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Laveste pris $ 0.481646$ 0.481646 $ 0.481646 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) +0.15% Prisendring (7D) +0.34% Prisendring (7D) +0.34%

CAD Coin (CADC) sanntidsprisen er $0.725023. I løpet av de siste 24 timene har CADC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.723022 og et toppnivå på $ 0.72591, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CADC er $ 1.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.481646.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CADC endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og +0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CAD Coin (CADC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 769.95K$ 769.95K $ 769.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 769.95K$ 769.95K $ 769.95K Opplagsforsyning 1.06M 1.06M 1.06M Total forsyning 1,061,966.05106751 1,061,966.05106751 1,061,966.05106751

Nåværende markedsverdi på CAD Coin er $ 769.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CADC er 1.06M, med en total tilgang på 1061966.05106751. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 769.95K.