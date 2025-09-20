Dagens CAD Coin livepris er 0.725023 USD. Spor prisoppdateringer for CADC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CADC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CAD Coin livepris er 0.725023 USD. Spor prisoppdateringer for CADC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CADC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CAD Coin Logo

CAD Coin Pris (CADC)

Ikke oppført

1 CADC til USD livepris:

$0.725023
+0.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
CAD Coin (CADC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:41:26 (UTC+8)

CAD Coin (CADC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.723022
24 timer lav
$ 0.72591
24 timer høy

$ 0.723022

$ 0.72591

$ 1.48

$ 0.481646

-0.04%

+0.15%

+0.34%

+0.34%

CAD Coin (CADC) sanntidsprisen er $0.725023. I løpet av de siste 24 timene har CADC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.723022 og et toppnivå på $ 0.72591, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CADC er $ 1.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.481646.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CADC endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og +0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CAD Coin (CADC) Markedsinformasjon

$ 769.95K

--
--

$ 769.95K

1.06M

1,061,966.05106751

Nåværende markedsverdi på CAD Coin er $ 769.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CADC er 1.06M, med en total tilgang på 1061966.05106751. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 769.95K.

CAD Coin (CADC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CAD Coin til USD ble $ +0.00109438.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CAD Coin til USD ble $ +0.0033099475.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CAD Coin til USD ble $ -0.0050518152.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CAD Coin til USD ble $ +0.0076502028014574.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00109438+0.15%
30 dager$ +0.0033099475+0.46%
60 dager$ -0.0050518152-0.69%
90 dager$ +0.0076502028014574+1.07%

Hva er CAD Coin (CADC)

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CAD Coin (CADC) Ressurs

Offisiell nettside

CAD Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CAD Coin (CADC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CAD Coin (CADC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CAD Coin.

Sjekk CAD Coinprisprognosen nå!

CADC til lokale valutaer

CAD Coin (CADC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CAD Coin (CADC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CADC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CAD Coin (CADC)

Hvor mye er CAD Coin (CADC) verdt i dag?
Live CADC prisen i USD er 0.725023 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CADC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CADC til USD er $ 0.725023. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CAD Coin?
Markedsverdien for CADC er $ 769.95K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CADC?
Den sirkulerende forsyningen av CADC er 1.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCADC ?
CADC oppnådde en ATH-pris på 1.48 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CADC?
CADC så en ATL-pris på 0.481646 USD.
Hva er handelsvolumet til CADC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CADC er -- USD.
Vil CADC gå høyere i år?
CADC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CADC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:41:26 (UTC+8)

