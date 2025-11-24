c8ntinuum pris i dag

Sanntids c8ntinuum (CTM) pris i dag er $ 0.03768112, med en 3.58% endring de siste 24 timene. Nåværende CTM til USD konverteringssats er $ 0.03768112 per CTM.

c8ntinuum rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,166,688, med en sirkulerende forsyning på 824.93M CTM. I løpet av de siste 24 timene CTM har den blitt handlet mellom $ 0.03628032(laveste) og $ 0.03778091 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.11106, mens tidenes laveste notering var $ 0.0080516.

Kortsiktig har CTM beveget seg +0.80% i løpet av den siste timen og +0.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

c8ntinuum (CTM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.17M$ 31.17M $ 31.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.58M$ 33.58M $ 33.58M Opplagsforsyning 824.93M 824.93M 824.93M Total forsyning 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089

