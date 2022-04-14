bZx Protocol (BZRX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i bZx Protocol (BZRX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

bZx Protocol (BZRX) Informasjon bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Offisiell nettside: https://bzx.network/ Kjøp BZRX nå!

bZx Protocol (BZRX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for bZx Protocol (BZRX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Total forsyning: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Sirkulerende forsyning: $ 980.78M $ 980.78M $ 980.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M All-time high: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 All-Time Low: $ 0.00110095 $ 0.00110095 $ 0.00110095 Nåværende pris: $ 0.00290398 $ 0.00290398 $ 0.00290398 Lær mer om bZx Protocol (BZRX) pris

bZx Protocol (BZRX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak bZx Protocol (BZRX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BZRX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BZRX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BZRXs tokenomics, kan du utforske BZRX tokenets livepris!

