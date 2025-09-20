bZx Protocol (BZRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Laveste pris $ 0.00110095$ 0.00110095 $ 0.00110095 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.05% Prisendring (7D) +1.05%

bZx Protocol (BZRX) sanntidsprisen er $0.00290398. I løpet av de siste 24 timene har BZRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BZRX er $ 1.64, mens den rekordlave prisen er $ 0.00110095.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BZRX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bZx Protocol (BZRX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Opplagsforsyning 980.78M 980.78M 980.78M Total forsyning 1,030,000,000.0 1,030,000,000.0 1,030,000,000.0

Nåværende markedsverdi på bZx Protocol er $ 2.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BZRX er 980.78M, med en total tilgang på 1030000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.99M.