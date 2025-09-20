Dagens bZx Protocol livepris er 0.00290398 USD. Spor prisoppdateringer for BZRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BZRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens bZx Protocol livepris er 0.00290398 USD. Spor prisoppdateringer for BZRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BZRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BZRX

BZRX Prisinformasjon

BZRX Offisiell nettside

BZRX tokenomics

BZRX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

bZx Protocol Logo

bZx Protocol Pris (BZRX)

Ikke oppført

1 BZRX til USD livepris:

$0.00290398
$0.00290398$0.00290398
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
bZx Protocol (BZRX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:02:24 (UTC+8)

bZx Protocol (BZRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 0.00110095
$ 0.00110095$ 0.00110095

--

--

+1.05%

+1.05%

bZx Protocol (BZRX) sanntidsprisen er $0.00290398. I løpet av de siste 24 timene har BZRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BZRX er $ 1.64, mens den rekordlave prisen er $ 0.00110095.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BZRX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bZx Protocol (BZRX) Markedsinformasjon

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

--
----

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

980.78M
980.78M 980.78M

1,030,000,000.0
1,030,000,000.0 1,030,000,000.0

Nåværende markedsverdi på bZx Protocol er $ 2.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BZRX er 980.78M, med en total tilgang på 1030000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.99M.

bZx Protocol (BZRX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på bZx Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på bZx Protocol til USD ble $ +0.0003388700.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på bZx Protocol til USD ble $ +0.0010469164.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på bZx Protocol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0003388700+11.67%
60 dager$ +0.0010469164+36.05%
90 dager$ 0--

Hva er bZx Protocol (BZRX)

bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

bZx Protocol (BZRX) Ressurs

Offisiell nettside

bZx Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil bZx Protocol (BZRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine bZx Protocol (BZRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for bZx Protocol.

Sjekk bZx Protocolprisprognosen nå!

BZRX til lokale valutaer

bZx Protocol (BZRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak bZx Protocol (BZRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BZRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om bZx Protocol (BZRX)

Hvor mye er bZx Protocol (BZRX) verdt i dag?
Live BZRX prisen i USD er 0.00290398 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BZRX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BZRX til USD er $ 0.00290398. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for bZx Protocol?
Markedsverdien for BZRX er $ 2.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BZRX?
Den sirkulerende forsyningen av BZRX er 980.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBZRX ?
BZRX oppnådde en ATH-pris på 1.64 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BZRX?
BZRX så en ATL-pris på 0.00110095 USD.
Hva er handelsvolumet til BZRX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BZRX er -- USD.
Vil BZRX gå høyere i år?
BZRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BZRX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:02:24 (UTC+8)

bZx Protocol (BZRX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.