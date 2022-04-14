Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bybit Staked SOL (BBSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bybit Staked SOL (BBSOL) Informasjon BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets. Offisiell nettside: https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL

Bybit Staked SOL (BBSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bybit Staked SOL (BBSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 498.47M $ 498.47M $ 498.47M Total forsyning: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Sirkulerende forsyning: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 498.47M $ 498.47M $ 498.47M All-time high: $ 308.6 $ 308.6 $ 308.6 All-Time Low: $ 103.09 $ 103.09 $ 103.09 Nåværende pris: $ 256.4 $ 256.4 $ 256.4 Lær mer om Bybit Staked SOL (BBSOL) pris

Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bybit Staked SOL (BBSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BBSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BBSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BBSOLs tokenomics, kan du utforske BBSOL tokenets livepris!

