Bybit Staked SOL (BBSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 260.98 $ 260.98 $ 260.98 24 timer lav $ 274.14 $ 274.14 $ 274.14 24 timer høy 24 timer lav $ 260.98$ 260.98 $ 260.98 24 timer høy $ 274.14$ 274.14 $ 274.14 All Time High $ 308.6$ 308.6 $ 308.6 Laveste pris $ 103.09$ 103.09 $ 103.09 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -3.35% Prisendring (7D) -1.78% Prisendring (7D) -1.78%

Bybit Staked SOL (BBSOL) sanntidsprisen er $264.56. I løpet av de siste 24 timene har BBSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 260.98 og et toppnivå på $ 274.14, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBSOL er $ 308.6, mens den rekordlave prisen er $ 103.09.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBSOL endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -3.35% over 24 timer og -1.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bybit Staked SOL (BBSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 510.79M$ 510.79M $ 510.79M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 511.91M$ 511.91M $ 511.91M Opplagsforsyning 1.93M 1.93M 1.93M Total forsyning 1,934,755.22252009 1,934,755.22252009 1,934,755.22252009

Nåværende markedsverdi på Bybit Staked SOL er $ 510.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBSOL er 1.93M, med en total tilgang på 1934755.22252009. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 511.91M.