bXNF (BXNF) Informasjon Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning. Offisiell nettside: https://xenify.io Teknisk dokument: https://github.com/xenify-io/litepaper Kjøp BXNF nå!

bXNF (BXNF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for bXNF (BXNF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.11K $ 5.11K $ 5.11K Total forsyning: $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Sirkulerende forsyning: $ 407.74K $ 407.74K $ 407.74K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.29K $ 47.29K $ 47.29K All-time high: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 All-Time Low: $ 0.01252311 $ 0.01252311 $ 0.01252311 Nåværende pris: $ 0.01253947 $ 0.01253947 $ 0.01253947 Lær mer om bXNF (BXNF) pris

bXNF (BXNF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak bXNF (BXNF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BXNF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BXNF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BXNFs tokenomics, kan du utforske BXNF tokenets livepris!

