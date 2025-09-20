Dagens bXNF livepris er 0.01253947 USD. Spor prisoppdateringer for BXNF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BXNF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens bXNF livepris er 0.01253947 USD. Spor prisoppdateringer for BXNF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BXNF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.01253947
bXNF (BXNF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 2.04
$ 0.01252311
--

--

0.00%

0.00%

bXNF (BXNF) sanntidsprisen er $0.01253947. I løpet av de siste 24 timene har BXNF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BXNF er $ 2.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.01252311.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BXNF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bXNF (BXNF) Markedsinformasjon

$ 5.11K
--
$ 47.29K
407.74K
3,771,521.89206144
Nåværende markedsverdi på bXNF er $ 5.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BXNF er 407.74K, med en total tilgang på 3771521.89206144. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.29K.

bXNF (BXNF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på bXNF til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på bXNF til USD ble $ -0.0002651295.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på bXNF til USD ble $ -0.0009433217.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på bXNF til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0002651295-2.11%
60 dager$ -0.0009433217-7.52%
90 dager$ 0--

Hva er bXNF (BXNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

bXNF (BXNF) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

bXNF Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil bXNF (BXNF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine bXNF (BXNF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for bXNF.

Sjekk bXNFprisprognosen nå!

BXNF til lokale valutaer

bXNF (BXNF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak bXNF (BXNF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BXNF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om bXNF (BXNF)

Hvor mye er bXNF (BXNF) verdt i dag?
Live BXNF prisen i USD er 0.01253947 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BXNF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BXNF til USD er $ 0.01253947. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for bXNF?
Markedsverdien for BXNF er $ 5.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BXNF?
Den sirkulerende forsyningen av BXNF er 407.74K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBXNF ?
BXNF oppnådde en ATH-pris på 2.04 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BXNF?
BXNF så en ATL-pris på 0.01252311 USD.
Hva er handelsvolumet til BXNF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BXNF er -- USD.
Vil BXNF gå høyere i år?
BXNF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BXNF prisprognosen for en mer grundig analyse.
