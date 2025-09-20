bXNF (BXNF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Laveste pris $ 0.01252311$ 0.01252311 $ 0.01252311 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

bXNF (BXNF) sanntidsprisen er $0.01253947. I løpet av de siste 24 timene har BXNF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BXNF er $ 2.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.01252311.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BXNF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bXNF (BXNF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.29K$ 47.29K $ 47.29K Opplagsforsyning 407.74K 407.74K 407.74K Total forsyning 3,771,521.89206144 3,771,521.89206144 3,771,521.89206144

Nåværende markedsverdi på bXNF er $ 5.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BXNF er 407.74K, med en total tilgang på 3771521.89206144. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.29K.