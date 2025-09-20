BWOB (BWOB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.68% Prisendring (7D) +0.55% Prisendring (7D) +0.55%

BWOB (BWOB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BWOB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BWOB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BWOB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.68% over 24 timer og +0.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BWOB (BWOB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.75K$ 21.75K $ 21.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.75K$ 21.75K $ 21.75K Opplagsforsyning 690.00M 690.00M 690.00M Total forsyning 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BWOB er $ 21.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BWOB er 690.00M, med en total tilgang på 690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.75K.