Buz Economy (BUZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Buz Economy (BUZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Buz Economy (BUZ) Informasjon The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. Offisiell nettside: https://buzeconomy.com Kjøp BUZ nå!

Buz Economy (BUZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Buz Economy (BUZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 874.28K Total forsyning: $ 15.00M Sirkulerende forsyning: $ 15.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 874.28K All-time high: $ 0.646605 All-Time Low: $ 0.058282 Nåværende pris: $ 0.058282 Lær mer om Buz Economy (BUZ) pris

Buz Economy (BUZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Buz Economy (BUZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUZs tokenomics, kan du utforske BUZ tokenets livepris!

BUZ prisforutsigelse Vil du vite hvor BUZ kan være på vei? Vår BUZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUZ tokenets prisforutsigelse nå!

