Buz Economy (BUZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.058533 $ 0.058533 $ 0.058533 24 timer lav $ 0.058657 $ 0.058657 $ 0.058657 24 timer høy 24 timer lav $ 0.058533$ 0.058533 $ 0.058533 24 timer høy $ 0.058657$ 0.058657 $ 0.058657 All Time High $ 0.646605$ 0.646605 $ 0.646605 Laveste pris $ 0.058362$ 0.058362 $ 0.058362 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.10% Prisendring (7D) -1.24% Prisendring (7D) -1.24%

Buz Economy (BUZ) sanntidsprisen er $0.058584. I løpet av de siste 24 timene har BUZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.058533 og et toppnivå på $ 0.058657, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUZ er $ 0.646605, mens den rekordlave prisen er $ 0.058362.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUZ endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og -1.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Buz Economy (BUZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 878.71K$ 878.71K $ 878.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 878.71K$ 878.71K $ 878.71K Opplagsforsyning 15.00M 15.00M 15.00M Total forsyning 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Buz Economy er $ 878.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUZ er 15.00M, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 878.71K.