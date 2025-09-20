buy and sleep (SLEEPCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001381 $ 0.00001381 $ 0.00001381 24 timer lav $ 0.00001422 $ 0.00001422 $ 0.00001422 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001381$ 0.00001381 $ 0.00001381 24 timer høy $ 0.00001422$ 0.00001422 $ 0.00001422 All Time High $ 0.0006278$ 0.0006278 $ 0.0006278 Laveste pris $ 0.00001114$ 0.00001114 $ 0.00001114 Prisendring (1H) -0.48% Prisendring (1D) -1.72% Prisendring (7D) -4.17% Prisendring (7D) -4.17%

buy and sleep (SLEEPCOIN) sanntidsprisen er $0.00001398. I løpet av de siste 24 timene har SLEEPCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001381 og et toppnivå på $ 0.00001422, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLEEPCOIN er $ 0.0006278, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001114.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLEEPCOIN endret seg med -0.48% i løpet av den siste timen, -1.72% over 24 timer og -4.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

buy and sleep (SLEEPCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.05K$ 14.05K $ 14.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.05K$ 14.05K $ 14.05K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,923,300.29 999,923,300.29 999,923,300.29

Nåværende markedsverdi på buy and sleep er $ 14.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLEEPCOIN er 999.92M, med en total tilgang på 999923300.29. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.05K.