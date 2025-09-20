Dagens buy and sleep livepris er 0.00001398 USD. Spor prisoppdateringer for SLEEPCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLEEPCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens buy and sleep livepris er 0.00001398 USD. Spor prisoppdateringer for SLEEPCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLEEPCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SLEEPCOIN

SLEEPCOIN Prisinformasjon

SLEEPCOIN Offisiell nettside

SLEEPCOIN tokenomics

SLEEPCOIN Prisprognose

buy and sleep Pris (SLEEPCOIN)

1 SLEEPCOIN til USD livepris:

-1.70%1D
buy and sleep (SLEEPCOIN) Live prisdiagram
buy and sleep (SLEEPCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.0006278
$ 0.0006278$ 0.0006278

$ 0.00001114
$ 0.00001114$ 0.00001114

-0.48%

-1.72%

-4.17%

-4.17%

buy and sleep (SLEEPCOIN) sanntidsprisen er $0.00001398. I løpet av de siste 24 timene har SLEEPCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001381 og et toppnivå på $ 0.00001422, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLEEPCOIN er $ 0.0006278, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001114.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLEEPCOIN endret seg med -0.48% i løpet av den siste timen, -1.72% over 24 timer og -4.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

buy and sleep (SLEEPCOIN) Markedsinformasjon

999.92M
999.92M 999.92M

999,923,300.29
999,923,300.29 999,923,300.29

Nåværende markedsverdi på buy and sleep er $ 14.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLEEPCOIN er 999.92M, med en total tilgang på 999923300.29. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.05K.

buy and sleep (SLEEPCOIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på buy and sleep til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på buy and sleep til USD ble $ +0.0000009940.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på buy and sleep til USD ble $ -0.0000059422.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på buy and sleep til USD ble $ -0.00011109696689817733.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.72%
30 dager$ +0.0000009940+7.11%
60 dager$ -0.0000059422-42.50%
90 dager$ -0.00011109696689817733-88.82%

Hva er buy and sleep (SLEEPCOIN)

narrative is simple. buy and sleep. whether u feel safe with 1$, 1 sol or 10 sol. put whatever your comfortable with and sleep.

buy and sleep (SLEEPCOIN) Ressurs

Offisiell nettside

buy and sleep Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil buy and sleep (SLEEPCOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine buy and sleep (SLEEPCOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for buy and sleep.

Sjekk buy and sleepprisprognosen nå!

SLEEPCOIN til lokale valutaer

buy and sleep (SLEEPCOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak buy and sleep (SLEEPCOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLEEPCOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om buy and sleep (SLEEPCOIN)

Hvor mye er buy and sleep (SLEEPCOIN) verdt i dag?
Live SLEEPCOIN prisen i USD er 0.00001398 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SLEEPCOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SLEEPCOIN til USD er $ 0.00001398. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for buy and sleep?
Markedsverdien for SLEEPCOIN er $ 14.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SLEEPCOIN?
Den sirkulerende forsyningen av SLEEPCOIN er 999.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLEEPCOIN ?
SLEEPCOIN oppnådde en ATH-pris på 0.0006278 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SLEEPCOIN?
SLEEPCOIN så en ATL-pris på 0.00001114 USD.
Hva er handelsvolumet til SLEEPCOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLEEPCOIN er -- USD.
Vil SLEEPCOIN gå høyere i år?
SLEEPCOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLEEPCOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.