buy and retire pris i dag

Sanntids buy and retire (401K) pris i dag er $ 0.0000191, med en 2.28% endring de siste 24 timene. Nåværende 401K til USD konverteringssats er $ 0.0000191 per 401K.

buy and retire rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 19,064.29, med en sirkulerende forsyning på 998.11M 401K. I løpet av de siste 24 timene 401K har den blitt handlet mellom $ 0.0000184(laveste) og $ 0.00001926 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00045241, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000184.

Kortsiktig har 401K beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -16.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

buy and retire (401K) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K Opplagsforsyning 998.11M 998.11M 998.11M Total forsyning 998,111,099.105107 998,111,099.105107 998,111,099.105107

Nåværende markedsverdi på buy and retire er $ 19.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 401K er 998.11M, med en total tilgang på 998111099.105107. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.06K.