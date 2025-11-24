Bux The Rabbit pris i dag

Sanntids Bux The Rabbit (BUX) pris i dag er $ 0.00002262, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BUX til USD konverteringssats er $ 0.00002262 per BUX.

Bux The Rabbit rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 22,616, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BUX. I løpet av de siste 24 timene BUX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00073564, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001685.

Kortsiktig har BUX beveget seg -- i løpet av den siste timen og -33.79% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bux The Rabbit (BUX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.62K$ 22.62K $ 22.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.62K$ 22.62K $ 22.62K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

