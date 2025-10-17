Buttholes (BHOLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Buttholes (BHOLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Buttholes (BHOLE) Informasjon Launched on October 17, 2025, $BHOLE is a meme coin created by Shaw, the founder of ai16z and ElizaOS, as a playful commentary on modern AI design trends. Inspired by the observation that many AI logos resemble circular designs, Shaw introduced $BHOLE to unite humor, creativity, and the decentralized ethos of Web3. The project debuted with a unique airdrop to early supporters, leveraging the speed and scalability of the Solana blockchain. This approach sparked instant engagement within the crypto and AI communities. By blending humor with cultural relevance, $BHOLE embodies Shaw’s vision of decentralization and organic community growth, eschewing traditional team structures or roadmaps. The token thrives on contributions from a decentralized network of enthusiasts who continue to build on its narrative. Operating on Solana, $BHOLE ensures fast, secure transactions while maintaining accessibility for its growing user base. The token has gained recognition for its viral appeal and innovative approach to community engagement, becoming a cornerstone of the emerging meme coin ecosystem. The project’s focus remains on fostering collaboration and creativity, encouraging its community to shape the future of $BHOLE. As both a cultural symbol and a testament to the power of decentralized building, $BHOLE continues to attract a diverse and engaged audience. For more information, visit https://buttholes.xyz/. Offisiell nettside: https://buttholes.xyz/ Kjøp BHOLE nå!

Buttholes (BHOLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Buttholes (BHOLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.25K $ 50.25K $ 50.25K Total forsyning: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Sirkulerende forsyning: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.25K $ 50.25K $ 50.25K All-time high: $ 0.01127782 $ 0.01127782 $ 0.01127782 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Buttholes (BHOLE) pris

Buttholes (BHOLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Buttholes (BHOLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BHOLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BHOLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BHOLEs tokenomics, kan du utforske BHOLE tokenets livepris!

