Butter (BUTTER) Informasjon What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K. Offisiell nettside: https://www.butter.lol/ Teknisk dokument: https://www.butter.lol/#showcase Kjøp BUTTER nå!

Butter (BUTTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Butter (BUTTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 101.22K $ 101.22K $ 101.22K Total forsyning: $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B Sirkulerende forsyning: $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 101.22K $ 101.22K $ 101.22K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Butter (BUTTER) pris

Butter (BUTTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Butter (BUTTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUTTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUTTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUTTERs tokenomics, kan du utforske BUTTER tokenets livepris!

BUTTER prisforutsigelse Vil du vite hvor BUTTER kan være på vei? Vår BUTTER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUTTER tokenets prisforutsigelse nå!

