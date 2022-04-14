Busy (BUSY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Busy (BUSY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Busy (BUSY) Informasjon
Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization.

Offisiell nettside: https://busydao.io/
Teknisk dokument: https://busydao.io/attachments/white-paper.pdf

Busy (BUSY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Busy (BUSY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.73K $ 91.73K $ 91.73K Total forsyning: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M Sirkulerende forsyning: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 91.73K $ 91.73K $ 91.73K All-time high: $ 0.746078 $ 0.746078 $ 0.746078 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0003597 $ 0.0003597 $ 0.0003597 Lær mer om Busy (BUSY) pris

Busy (BUSY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Busy (BUSY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUSY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUSYs tokenomics, kan du utforske BUSY tokenets livepris!

BUSY prisforutsigelse
Vil du vite hvor BUSY kan være på vei? Vår BUSY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

