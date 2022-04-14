Business Coin (BUSINESS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Business Coin (BUSINESS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Business Coin (BUSINESS) Informasjon It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal. Offisiell nettside: https://professionalbusinesscoin.io/ Kjøp BUSINESS nå!

Business Coin (BUSINESS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Business Coin (BUSINESS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Total forsyning: $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M Sirkulerende forsyning: $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M All-time high: $ 0.02849376 $ 0.02849376 $ 0.02849376 All-Time Low: $ 0.00069549 $ 0.00069549 $ 0.00069549 Nåværende pris: $ 0.00126497 $ 0.00126497 $ 0.00126497 Lær mer om Business Coin (BUSINESS) pris

Business Coin (BUSINESS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Business Coin (BUSINESS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUSINESS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUSINESS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUSINESSs tokenomics, kan du utforske BUSINESS tokenets livepris!

