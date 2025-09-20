Dagens Business Coin livepris er 0.00127914 USD. Spor prisoppdateringer for BUSINESS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUSINESS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Business Coin livepris er 0.00127914 USD. Spor prisoppdateringer for BUSINESS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUSINESS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BUSINESS

BUSINESS Prisinformasjon

BUSINESS Offisiell nettside

BUSINESS tokenomics

BUSINESS Prisprognose

Business Coin Pris (BUSINESS)

1 BUSINESS til USD livepris:

$0.00127914
$0.00127914$0.00127914
-2.70%1D
USD
Business Coin (BUSINESS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:37:02 (UTC+8)

Business Coin (BUSINESS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00127079
$ 0.00127079$ 0.00127079
24 timer lav
$ 0.00133099
$ 0.00133099$ 0.00133099
24 timer høy

$ 0.00127079
$ 0.00127079$ 0.00127079

$ 0.00133099
$ 0.00133099$ 0.00133099

$ 0.02849376
$ 0.02849376$ 0.02849376

$ 0
$ 0$ 0

-2.49%

-2.71%

-10.04%

-10.04%

Business Coin (BUSINESS) sanntidsprisen er $0.00127914. I løpet av de siste 24 timene har BUSINESS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00127079 og et toppnivå på $ 0.00133099, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUSINESS er $ 0.02849376, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUSINESS endret seg med -2.49% i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og -10.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Business Coin (BUSINESS) Markedsinformasjon

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

949.97M
949.97M 949.97M

949,973,142.65894
949,973,142.65894 949,973,142.65894

Nåværende markedsverdi på Business Coin er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUSINESS er 949.97M, med en total tilgang på 949973142.65894. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.

Business Coin (BUSINESS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Business Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Business Coin til USD ble $ -0.0004549082.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Business Coin til USD ble $ -0.0008793112.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Business Coin til USD ble $ -0.001248763722116881.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.71%
30 dager$ -0.0004549082-35.56%
60 dager$ -0.0008793112-68.74%
90 dager$ -0.001248763722116881-49.39%

Hva er Business Coin (BUSINESS)

It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.

Business Coin (BUSINESS) Ressurs

Offisiell nettside

Business Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Business Coin (BUSINESS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Business Coin (BUSINESS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Business Coin.

Sjekk Business Coinprisprognosen nå!

BUSINESS til lokale valutaer

Business Coin (BUSINESS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Business Coin (BUSINESS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUSINESS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Business Coin (BUSINESS)

Hvor mye er Business Coin (BUSINESS) verdt i dag?
Live BUSINESS prisen i USD er 0.00127914 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUSINESS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUSINESS til USD er $ 0.00127914. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Business Coin?
Markedsverdien for BUSINESS er $ 1.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUSINESS?
Den sirkulerende forsyningen av BUSINESS er 949.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUSINESS ?
BUSINESS oppnådde en ATH-pris på 0.02849376 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUSINESS?
BUSINESS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BUSINESS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUSINESS er -- USD.
Vil BUSINESS gå høyere i år?
BUSINESS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUSINESS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:37:02 (UTC+8)

