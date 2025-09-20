Business Coin (BUSINESS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00127079, 24 timer høy $ 0.00133099, All Time High $ 0.02849376, Laveste pris $ 0, Prisendring (1H) -2.49%, Prisendring (1D) -2.71%, Prisendring (7D) -10.04%

Business Coin (BUSINESS) sanntidsprisen er $0.00127914. I løpet av de siste 24 timene har BUSINESS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00127079 og et toppnivå på $ 0.00133099, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUSINESS er $ 0.02849376, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUSINESS endret seg med -2.49% i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og -10.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Business Coin (BUSINESS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M, Opplagsforsyning 949.97M, Total forsyning 949,973,142.65894

Nåværende markedsverdi på Business Coin er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUSINESS er 949.97M, med en total tilgang på 949973142.65894. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.