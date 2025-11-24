Bush Ripper pris i dag

Sanntids Bush Ripper ($RIPPER) pris i dag er --, med en 3.20% endring de siste 24 timene. Nåværende $RIPPER til USD konverteringssats er -- per $RIPPER.

Bush Ripper rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,558, med en sirkulerende forsyning på 420.69B $RIPPER. I løpet av de siste 24 timene $RIPPER har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000129, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har $RIPPER beveget seg +0.08% i løpet av den siste timen og -0.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bush Ripper ($RIPPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bush Ripper er $ 23.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $RIPPER er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.56K.