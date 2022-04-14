Burr Governance Token (BURR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Burr Governance Token (BURR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Burr Governance Token (BURR) Informasjon BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades. Offisiell nettside: https://www.burrbear.io/ Kjøp BURR nå!

Burr Governance Token (BURR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Burr Governance Token (BURR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 156.49K $ 156.49K $ 156.49K Total forsyning: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Sirkulerende forsyning: $ 72.93M $ 72.93M $ 72.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 193.13K $ 193.13K $ 193.13K All-time high: $ 0.03520368 $ 0.03520368 $ 0.03520368 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00214567 $ 0.00214567 $ 0.00214567 Lær mer om Burr Governance Token (BURR) pris

Burr Governance Token (BURR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Burr Governance Token (BURR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BURR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BURR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BURRs tokenomics, kan du utforske BURR tokenets livepris!

