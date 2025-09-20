Burr Governance Token (BURR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00203438 24 timer høy $ 0.00212514 All Time High $ 0.03520368 Laveste pris $ 0.00080182 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -0.64% Prisendring (7D) -11.02%

Burr Governance Token (BURR) sanntidsprisen er $0.00210309. I løpet av de siste 24 timene har BURR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00203438 og et toppnivå på $ 0.00212514, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BURR er $ 0.03520368, mens den rekordlave prisen er $ 0.00080182.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BURR endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og -11.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Burr Governance Token (BURR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 189.28K Opplagsforsyning 72.93M Total forsyning 89,999,999.9999991

Nåværende markedsverdi på Burr Governance Token er $ 153.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BURR er 72.93M, med en total tilgang på 89999999.9999991. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 189.28K.