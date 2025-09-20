Dagens Burr Governance Token livepris er 0.00210309 USD. Spor prisoppdateringer for BURR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BURR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Burr Governance Token livepris er 0.00210309 USD. Spor prisoppdateringer for BURR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BURR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Burr Governance Token Pris (BURR)

1 BURR til USD livepris:

$0.00210242
$0.00210242
-0.60%1D
Burr Governance Token (BURR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:41:10 (UTC+8)

Burr Governance Token (BURR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00203438
$ 0.00203438
24 timer lav
$ 0.00212514
$ 0.00212514
24 timer høy

$ 0.00203438
$ 0.00203438

$ 0.00212514
$ 0.00212514

$ 0.03520368
$ 0.03520368

$ 0.00080182
$ 0.00080182

+0.11%

-0.64%

-11.02%

-11.02%

Burr Governance Token (BURR) sanntidsprisen er $0.00210309. I løpet av de siste 24 timene har BURR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00203438 og et toppnivå på $ 0.00212514, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BURR er $ 0.03520368, mens den rekordlave prisen er $ 0.00080182.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BURR endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og -11.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Burr Governance Token (BURR) Markedsinformasjon

$ 153.37K
$ 153.37K

--
----

$ 189.28K
$ 189.28K

72.93M
72.93M

89,999,999.9999991
89,999,999.9999991

Nåværende markedsverdi på Burr Governance Token er $ 153.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BURR er 72.93M, med en total tilgang på 89999999.9999991. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 189.28K.

Burr Governance Token (BURR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Burr Governance Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Burr Governance Token til USD ble $ -0.0014014966.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Burr Governance Token til USD ble $ -0.0012647987.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Burr Governance Token til USD ble $ -0.004887856532777533.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.64%
30 dager$ -0.0014014966-66.63%
60 dager$ -0.0012647987-60.14%
90 dager$ -0.004887856532777533-69.91%

Hva er Burr Governance Token (BURR)

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

Burr Governance Token (BURR) Ressurs

Offisiell nettside

Burr Governance Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Burr Governance Token (BURR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Burr Governance Token (BURR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Burr Governance Token.

Sjekk Burr Governance Tokenprisprognosen nå!

BURR til lokale valutaer

Burr Governance Token (BURR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Burr Governance Token (BURR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BURR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Burr Governance Token (BURR)

Hvor mye er Burr Governance Token (BURR) verdt i dag?
Live BURR prisen i USD er 0.00210309 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BURR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BURR til USD er $ 0.00210309. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Burr Governance Token?
Markedsverdien for BURR er $ 153.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BURR?
Den sirkulerende forsyningen av BURR er 72.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBURR ?
BURR oppnådde en ATH-pris på 0.03520368 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BURR?
BURR så en ATL-pris på 0.00080182 USD.
Hva er handelsvolumet til BURR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BURR er -- USD.
Vil BURR gå høyere i år?
BURR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BURR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:41:10 (UTC+8)

