BurnX (BRNX) Informasjon First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing. Offisiell nettside: https://burnx.win/ Teknisk dokument: https://burnx.gitbook.io/getting-started

BurnX (BRNX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BurnX (BRNX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.71K $ 6.71K $ 6.71K Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.71K $ 6.71K $ 6.71K All-time high: $ 0.01488626 $ 0.01488626 $ 0.01488626 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013412 $ 0.00013412 $ 0.00013412 Lær mer om BurnX (BRNX) pris

BurnX (BRNX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BurnX (BRNX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRNX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRNX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRNXs tokenomics, kan du utforske BRNX tokenets livepris!

BRNX prisforutsigelse Vil du vite hvor BRNX kan være på vei? Vår BRNX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRNX tokenets prisforutsigelse nå!

