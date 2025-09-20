Dagens BurnX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BRNX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRNX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BurnX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BRNX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRNX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BurnX Pris (BRNX)

1 BRNX til USD livepris:

$0.00013412
$0.00013412
0.00%1D
BurnX (BRNX) Live prisdiagram
BurnX (BRNX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.01488626
$ 0
0.00%

0.00%

BurnX (BRNX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BRNX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRNX er $ 0.01488626, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRNX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BurnX (BRNX) Markedsinformasjon

$ 6.71K
--
$ 6.71K
50.00M
50,000,000.0
Nåværende markedsverdi på BurnX er $ 6.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRNX er 50.00M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.71K.

BurnX (BRNX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BurnX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BurnX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BurnX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BurnX til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-10.74%
60 dager$ 0-39.61%
90 dager$ 0--

Hva er BurnX (BRNX)

First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BurnX (BRNX) Ressurs

Offisiell nettside

BurnX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BurnX (BRNX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BurnX (BRNX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BurnX.

Sjekk BurnXprisprognosen nå!

BRNX til lokale valutaer

BurnX (BRNX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BurnX (BRNX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRNX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BurnX (BRNX)

Hvor mye er BurnX (BRNX) verdt i dag?
Live BRNX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRNX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRNX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BurnX?
Markedsverdien for BRNX er $ 6.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRNX?
Den sirkulerende forsyningen av BRNX er 50.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRNX ?
BRNX oppnådde en ATH-pris på 0.01488626 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRNX?
BRNX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BRNX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRNX er -- USD.
Vil BRNX gå høyere i år?
BRNX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRNX prisprognosen for en mer grundig analyse.
