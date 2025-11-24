Burning Jup pris i dag

Sanntids Burning Jup (BURN) pris i dag er $ 0.00155083, med en 1.55% endring de siste 24 timene. Nåværende BURN til USD konverteringssats er $ 0.00155083 per BURN.

Burning Jup rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 112,553, med en sirkulerende forsyning på 72.58M BURN. I løpet av de siste 24 timene BURN har den blitt handlet mellom $ 0.00152713(laveste) og $ 0.00155731 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00350848, mens tidenes laveste notering var $ 0.00082187.

Kortsiktig har BURN beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -8.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Burning Jup (BURN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 112.55K$ 112.55K $ 112.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 151.32K$ 151.32K $ 151.32K Opplagsforsyning 72.58M 72.58M 72.58M Total forsyning 97,575,755.296026 97,575,755.296026 97,575,755.296026

