BurnedFi (BURN) Informasjon The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%. Offisiell nettside: https://burnedfi.app/ Teknisk dokument: https://docs.burnedfi.com/ Kjøp BURN nå!

BurnedFi (BURN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BurnedFi (BURN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.81M $ 37.81M $ 37.81M Total forsyning: $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M Sirkulerende forsyning: $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.81M $ 37.81M $ 37.81M All-time high: $ 10.25 $ 10.25 $ 10.25 All-Time Low: $ 0.542183 $ 0.542183 $ 0.542183 Nåværende pris: $ 3.04 $ 3.04 $ 3.04 Lær mer om BurnedFi (BURN) pris

BurnedFi (BURN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BurnedFi (BURN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BURN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BURN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BURNs tokenomics, kan du utforske BURN tokenets livepris!

