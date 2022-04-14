Burncoin (BURN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Burncoin (BURN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Burncoin (BURN) Informasjon Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. Offisiell nettside: https://getburncoin.com/ Kjøp BURN nå!

Burncoin (BURN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Burncoin (BURN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 904.14K $ 904.14K $ 904.14K Total forsyning: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Sirkulerende forsyning: $ 19.94M $ 19.94M $ 19.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 949.47K $ 949.47K $ 949.47K All-time high: $ 0.177496 $ 0.177496 $ 0.177496 All-Time Low: $ 0.01615564 $ 0.01615564 $ 0.01615564 Nåværende pris: $ 0.04540893 $ 0.04540893 $ 0.04540893 Lær mer om Burncoin (BURN) pris

Burncoin (BURN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Burncoin (BURN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BURN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BURN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BURNs tokenomics, kan du utforske BURN tokenets livepris!

BURN prisforutsigelse Vil du vite hvor BURN kan være på vei? Vår BURN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BURN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!