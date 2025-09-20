Dagens Burncoin livepris er 0.04822768 USD. Spor prisoppdateringer for BURN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BURN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Burncoin livepris er 0.04822768 USD. Spor prisoppdateringer for BURN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BURN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BURN

BURN Prisinformasjon

BURN Offisiell nettside

BURN tokenomics

BURN Prisprognose

Burncoin Pris (BURN)

1 BURN til USD livepris:

$0.04822768
$0.04822768
-8.10%1D
USD
Burncoin (BURN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:01:56 (UTC+8)

Burncoin (BURN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03517025
$ 0.03517025
24 timer lav
$ 0.052747
$ 0.052747
24 timer høy

$ 0.03517025
$ 0.03517025

$ 0.052747
$ 0.052747

$ 0.177496
$ 0.177496

$ 0.01615564
$ 0.01615564

+4.04%

-8.15%

+89.47%

+89.47%

Burncoin (BURN) sanntidsprisen er $0.04822768. I løpet av de siste 24 timene har BURN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03517025 og et toppnivå på $ 0.052747, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BURN er $ 0.177496, mens den rekordlave prisen er $ 0.01615564.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BURN endret seg med +4.04% i løpet av den siste timen, -8.15% over 24 timer og +89.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Burncoin (BURN) Markedsinformasjon

$ 961.41K
$ 961.41K

--
--

$ 1.01M
$ 1.01M

19.94M
19.94M

20,940,378.38985484
20,940,378.38985484

Nåværende markedsverdi på Burncoin er $ 961.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BURN er 19.94M, med en total tilgang på 20940378.38985484. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.

Burncoin (BURN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Burncoin til USD ble $ -0.00428153445384443.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Burncoin til USD ble $ +0.0284776733.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Burncoin til USD ble $ -0.0097039107.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Burncoin til USD ble $ -0.01778049448891086.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00428153445384443-8.15%
30 dager$ +0.0284776733+59.05%
60 dager$ -0.0097039107-20.12%
90 dager$ -0.01778049448891086-26.93%

Hva er Burncoin (BURN)

Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Burncoin (BURN) Ressurs

Offisiell nettside

Burncoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Burncoin (BURN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Burncoin (BURN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Burncoin.

Sjekk Burncoinprisprognosen nå!

BURN til lokale valutaer

Burncoin (BURN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Burncoin (BURN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BURN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Burncoin (BURN)

Hvor mye er Burncoin (BURN) verdt i dag?
Live BURN prisen i USD er 0.04822768 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BURN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BURN til USD er $ 0.04822768. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Burncoin?
Markedsverdien for BURN er $ 961.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BURN?
Den sirkulerende forsyningen av BURN er 19.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBURN ?
BURN oppnådde en ATH-pris på 0.177496 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BURN?
BURN så en ATL-pris på 0.01615564 USD.
Hva er handelsvolumet til BURN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BURN er -- USD.
Vil BURN gå høyere i år?
BURN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BURN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:01:56 (UTC+8)

Burncoin (BURN) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.