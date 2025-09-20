Burncoin (BURN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03517025 24 timer lav $ 0.052747 24 timer høy Prisendring (1H) +4.04% Prisendring (1D) -8.15% Prisendring (7D) +89.47%

Burncoin (BURN) sanntidsprisen er $0.04822768. I løpet av de siste 24 timene har BURN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03517025 og et toppnivå på $ 0.052747, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BURN er $ 0.177496, mens den rekordlave prisen er $ 0.01615564.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BURN endret seg med +4.04% i løpet av den siste timen, -8.15% over 24 timer og +89.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Burncoin (BURN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 961.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.01M Opplagsforsyning 19.94M Total forsyning 20,940,378.38985484

Nåværende markedsverdi på Burncoin er $ 961.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BURN er 19.94M, med en total tilgang på 20940378.38985484. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.