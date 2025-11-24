Burn On Bags pris i dag

Sanntids Burn On Bags (BURN) pris i dag er $ 0.0000172, med en 2.53% endring de siste 24 timene. Nåværende BURN til USD konverteringssats er $ 0.0000172 per BURN.

Burn On Bags rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,197.45, med en sirkulerende forsyning på 825.45M BURN. I løpet av de siste 24 timene BURN har den blitt handlet mellom $ 0.00001662(laveste) og $ 0.00001737 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00039824, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000635.

Kortsiktig har BURN beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -1.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Burn On Bags (BURN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.20K$ 14.20K $ 14.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.20K$ 14.20K $ 14.20K Opplagsforsyning 825.45M 825.45M 825.45M Total forsyning 825,454,250.6687695 825,454,250.6687695 825,454,250.6687695

