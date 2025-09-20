BunnyPark Game (BG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00838662 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.01% Prisendring (1D) +3.97% Prisendring (7D) +1.33%

BunnyPark Game (BG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BG er $ 0.00838662, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BG endret seg med +1.01% i løpet av den siste timen, +3.97% over 24 timer og +1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BunnyPark Game (BG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.98K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.03K Opplagsforsyning 995.41M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BunnyPark Game er $ 11.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BG er 995.41M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.03K.