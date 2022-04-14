Bunnie ($BUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bunnie ($BUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bunnie ($BUN) Informasjon Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation Offisiell nettside: https://bunnieonsol.co/ Kjøp $BUN nå!

Bunnie ($BUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bunnie ($BUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.93K $ 10.93K $ 10.93K Total forsyning: $ 986.68M $ 986.68M $ 986.68M Sirkulerende forsyning: $ 986.68M $ 986.68M $ 986.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.93K $ 10.93K $ 10.93K All-time high: $ 0.00582441 $ 0.00582441 $ 0.00582441 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bunnie ($BUN) pris

Bunnie ($BUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bunnie ($BUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BUNs tokenomics, kan du utforske $BUN tokenets livepris!

$BUN prisforutsigelse Vil du vite hvor $BUN kan være på vei? Vår $BUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $BUN tokenets prisforutsigelse nå!

