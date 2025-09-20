Dagens Bunnie livepris er 0.00001108 USD. Spor prisoppdateringer for $BUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $BUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bunnie livepris er 0.00001108 USD. Spor prisoppdateringer for $BUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $BUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $BUN

$BUN Prisinformasjon

$BUN Offisiell nettside

$BUN tokenomics

$BUN Prisprognose

Bunnie Logo

Bunnie Pris ($BUN)

Ikke oppført

1 $BUN til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Bunnie ($BUN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:36:43 (UTC+8)

Bunnie ($BUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00582441
$ 0.00582441$ 0.00582441

$ 0.00000597
$ 0.00000597$ 0.00000597

--

--

0.00%

0.00%

Bunnie ($BUN) sanntidsprisen er $0.00001108. I løpet av de siste 24 timene har $BUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BUN er $ 0.00582441, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000597.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BUN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bunnie ($BUN) Markedsinformasjon

$ 10.93K
$ 10.93K$ 10.93K

--
----

$ 10.93K
$ 10.93K$ 10.93K

986.68M
986.68M 986.68M

986,681,201.545729
986,681,201.545729 986,681,201.545729

Nåværende markedsverdi på Bunnie er $ 10.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BUN er 986.68M, med en total tilgang på 986681201.545729. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.93K.

Bunnie ($BUN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bunnie til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bunnie til USD ble $ +0.0000036504.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bunnie til USD ble $ +0.0000039054.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bunnie til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000036504+32.95%
60 dager$ +0.0000039054+35.25%
90 dager$ 0--

Hva er Bunnie ($BUN)

Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bunnie ($BUN) Ressurs

Offisiell nettside

Bunnie Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bunnie ($BUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bunnie ($BUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bunnie.

Sjekk Bunnieprisprognosen nå!

$BUN til lokale valutaer

Bunnie ($BUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bunnie ($BUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $BUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bunnie ($BUN)

Hvor mye er Bunnie ($BUN) verdt i dag?
Live $BUN prisen i USD er 0.00001108 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $BUN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $BUN til USD er $ 0.00001108. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bunnie?
Markedsverdien for $BUN er $ 10.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $BUN?
Den sirkulerende forsyningen av $BUN er 986.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$BUN ?
$BUN oppnådde en ATH-pris på 0.00582441 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $BUN?
$BUN så en ATL-pris på 0.00000597 USD.
Hva er handelsvolumet til $BUN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $BUN er -- USD.
Vil $BUN gå høyere i år?
$BUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $BUN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:36:43 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.